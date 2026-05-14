Подготовка перед торжественным банкетом с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Большом зале народных собраний в Пекине. 14 мая 2026

Подготовка перед торжественным банкетом с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Большом зале народных собраний в Пекине. 14 мая 2026

© REUTERS / Evan Vucci Подготовка перед торжественным банкетом с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Большом зале народных собраний в Пекине. 14 мая 2026

В Пекине на банкете для Трампа подали утку по-пекински и тирамису

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пекине состоялся торжественный банкет по случаю визита президента США Дональда Трампа.

В меню банкета были блюда китайской и западной кухни, включая утку по-пекински, томатный суп с лобстером, хрустящие говяжьи ребра, лосося в горчичном соусе и тирамису.

Среди десертов гостям предложили тирамису, фрукты и мороженое, а также выпечку в форме морской раковины.

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Утка по-пекински, томатный суп с лобстером, хрустящие говяжьи ребра, лосось в горчичном соусе и тирамису вошли в меню торжественного банкета в Пекине по случаю визита президента США Дональда Трампа, следует из меню, распространенного Белым домом.

Ужин прошел в завершение первого дня официального визита Трампа Китай и стал одной из церемониальных частей приема американского лидера. В меню банкета соединили блюда китайской и западной кухни: от утки по-пекински и жареных булочек со свининой до лосося в горчичном соусе и итальянского десерта тирамису.

Среди основных позиций кроме утки по-пекински были указаны томатный суп с лобстером, хрустящие говяжьи ребра, тушеные сезонные овощи и томленый лосось в горчичном соусе.