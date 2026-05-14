В Пекине на банкете для Трампа подали утку по-пекински и тирамису

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Утка по-пекински, томатный суп с лобстером, хрустящие говяжьи ребра, лосось в горчичном соусе и тирамису вошли в меню торжественного банкета в Пекине по случаю визита президента США Дональда Трампа, следует из меню, распространенного Белым домом.
Ужин прошел в завершение первого дня официального визита Трампа в Китай и стал одной из церемониальных частей приема американского лидера. В меню банкета соединили блюда китайской и западной кухни: от утки по-пекински и жареных булочек со свининой до лосося в горчичном соусе и итальянского десерта тирамису.
Среди основных позиций кроме утки по-пекински были указаны томатный суп с лобстером, хрустящие говяжьи ребра, тушеные сезонные овощи и томленый лосось в горчичном соусе.
На десерт гостям предложили тирамису, фрукты и мороженое, а также выпечку в форме морской раковины. Отдельной позицией в меню значились жареные булочки со свининой — еще один элемент китайской кухни на банкете.