В Пекине на банкете для Трампа подали утку по-пекински и тирамису - РИА Новости, 14.05.2026
17:18 14.05.2026 (обновлено: 18:25 14.05.2026)
В Пекине на банкете для Трампа подали утку по-пекински и тирамису

© REUTERS / Evan VucciПодготовка перед торжественным банкетом с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Большом зале народных собраний в Пекине. 14 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пекине состоялся торжественный банкет по случаю визита президента США Дональда Трампа.
  • В меню банкета были блюда китайской и западной кухни, включая утку по-пекински, томатный суп с лобстером, хрустящие говяжьи ребра, лосося в горчичном соусе и тирамису.
  • Среди десертов гостям предложили тирамису, фрукты и мороженое, а также выпечку в форме морской раковины.
ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Утка по-пекински, томатный суп с лобстером, хрустящие говяжьи ребра, лосось в горчичном соусе и тирамису вошли в меню торжественного банкета в Пекине по случаю визита президента США Дональда Трампа, следует из меню, распространенного Белым домом.
Ужин прошел в завершение первого дня официального визита Трампа в Китай и стал одной из церемониальных частей приема американского лидера. В меню банкета соединили блюда китайской и западной кухни: от утки по-пекински и жареных булочек со свининой до лосося в горчичном соусе и итальянского десерта тирамису.
Среди основных позиций кроме утки по-пекински были указаны томатный суп с лобстером, хрустящие говяжьи ребра, тушеные сезонные овощи и томленый лосось в горчичном соусе.
На десерт гостям предложили тирамису, фрукты и мороженое, а также выпечку в форме морской раковины. Отдельной позицией в меню значились жареные булочки со свининой — еще один элемент китайской кухни на банкете.
