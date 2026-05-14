Мурманский балкерный терминал впервые отправит калий на судах "Панамакс"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мурманский балкерный терминал (МБТ), входящий в группу компаний "Портовый Альянс", впервые в своей истории принял под погрузку калийных удобрений крупнотоннажное судно класса "Панамакс", балкер примет на борт 70 тысяч тонн продукции производителя из Центральной России для последующей отправки в Бразилию, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что раньше экспортные партии калия отправлялись с причалов МБТ преимущественно на судах типа "Хэндисайз" и "Супрамакс" объемом от 35 до 50 тысяч тонн.

"Переход на обслуживание крупнотоннажного флота "Панамакс" полной грузоподъемностью до 75 тысяч тонн позволяет практически вдвое увеличить объем разовой отгрузки. Это снижает транспортные расходы российских компаний на дальних расстояниях и делает наши удобрения более конкурентоспособными по цене на мировом рынке", – уточнили в "Портовом Альянсе".

Погрузка удобрений ведется по технологии с одновременной подачей калия сразу в два трюма судна.

"Для нас особенно важно, что речь идет не об отдельной операции, а о комплексной модели, где МБТ и управляющая компания вместе с грузоотправителем управляют всей цепочкой – от вагона до судна. Такой подход позволяет повышать эффективность логистики и формировать устойчивый спрос на Мурманск как на надежное экспортное направление для производителей минеральных удобрений", – отметил коммерческий директор терминала Владислав Яковчук, сообщает пресс-служба группы компаний.

Мурманский балкерный терминал обслуживает регулярные экспортные поставки калийных удобрений российского производителя, ранее ориентировавшегося на порты Балтийского бассейна, с начала 2026 года. За год МБТ планирует обработать 1,6 миллиона тонн калия, за первый квартал терминал перевалил четверть запланированного объема (397,7 тысячи тонн) калийных удобрений.