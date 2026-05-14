17:58 14.05.2026
Абашев: Татарстан оказал более полумиллиона медуслуг иностранным гражданам

Капельница. Архивное фото
КАЗАНЬ, 14 мая – РИА Новости. Татарстан с 2019 года оказал более полумиллиона медицинских услуг иностранным гражданам на 15 миллионов долларов и готов развивать медицинский туризм, в том числе услуги по стандарту халяль, завил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.
"Мы в Республике Татарстан, как и вся Россия, с 2019 года участвуем в национальном проекте по развитию экспорта медицинских услуг… Мы оказали иностранным гражданам более полумиллиона медицинских вмешательств, что в целом принесло нам около 15 миллионов долларов", - сказал Абашев в ходе сессии по развитию медицинского туризма в рамках XVII Международного экономического форума "Россия - исламский мир: КазаньФорум".
По информации министра, за медицинской помощью к специалистам Татарстана обратились представители 166 стран. Республика входит топ-5 регионов России по объему экспорта медицинских услуг, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Республика, по его словам, готова активнее открывать свой рынок медицинских услуг для иностранных граждан.
Абашев уточнил, что в Татарстане работают более 200 государственных и свыше 2 тысяч частных клиник, трудятся более 18 тысяч врачей и 43 тысячи средних медицинских работников. Одно из ключевых преимуществ республики - оказание медицинской помощи по стандартам халяль: питание, молельные комнаты, раздельное пребывание пациентов разного пола. Медицинский персонал прошел специальное обучение.
"Мы, безусловно, ориентированы на то, чтобы совершенствовать умения и не только наших татарстанских врачей. Мы готовы делиться своим опытом и с иностранными коллегами и нацелены на трансграничные обмены профессиональным мастерством. Готовы принимать наших коллег из зарубежных государств вслед за пациентами, которые приезжают к нам по медицинскому туризму", - добавил Абашев.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
 
Республика Татарстан (Татарстан) · Организация исламского сотрудничества · Медицина
 
 
