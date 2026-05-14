ВСУ за сутки потеряли до 115 боевиков в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 115 военных, боевую бронированную машину за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка, Константиновка, Дружковка, Химик, Пискуновка, Тихоновка, Артема и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и пять артиллерийских орудий", - говорится в сводке.