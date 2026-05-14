Союз машиностроителей передает оборудование на СВО, сообщил Чемезов - РИА Новости, 14.05.2026
12:56 14.05.2026 (обновлено: 12:58 14.05.2026)
Союз машиностроителей передает оборудование на СВО, сообщил Чемезов

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкСергей Чемезов
Сергей Чемезов . Архивное фото
  • Предприятия Союза машиностроителей России оказывают адресную помощь вынужденным переселенцам с Донбасса и приграничных регионов.
  • Союз машиностроителей России поставляет высокотехнологичное оборудование для бойцов, участвующих в спецоперации.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Предприятия Союза машиностроителей России оказывают адресную помощь вынужденным переселенцам с Донбасса и приграничных регионов, а также поставляют высокотехнологичное оборудование для бойцов, участвующих в спецоперации, заявил гендиректор "Ростеха", председатель Союза машиностроителей Сергей Чемезов.
"Сразу после начала специальной военной операции мы открыли специальный счет "Всегда рядом", В эту работу включились все трудовые коллективы, включая руководителей предприятий. За это время мы прошли путь от точечной адресной помощи вынужденным переселенцам с Донбасса, жителям приграничных регионов до оснащения бойцов высокотехнологичным оборудованием", - сказал Чемезов на Съезде машиностроителей России в Национальном Центре "Россия".
Кроме того, по его словам, реализуются программы реабилитации участников СВО и членов их семей. Также через центральный аппарат Союза были переданы 6200 тонн товаров на сумму 720 миллионов рублей, а с учетом региональных отделений - в разы больше. Особое внимание российские машиностроители уделяют вопросам трудоустройства ветеранов СВО, добавил Чемезов.
РоссияДонбассСергей ЧемезовРостехСоюз машиностроителей России
 
 
