Союз машиностроителей передает оборудование на СВО, сообщил Чемезов

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Предприятия Союза машиностроителей России оказывают адресную помощь вынужденным переселенцам с Донбасса и приграничных регионов, а также поставляют высокотехнологичное оборудование для бойцов, участвующих в спецоперации, заявил гендиректор "Ростеха", председатель Союза машиностроителей Сергей Чемезов.

Кроме того, по его словам, реализуются программы реабилитации участников СВО и членов их семей. Также через центральный аппарат Союза были переданы 6200 тонн товаров на сумму 720 миллионов рублей, а с учетом региональных отделений - в разы больше. Особое внимание российские машиностроители уделяют вопросам трудоустройства ветеранов СВО, добавил Чемезов.