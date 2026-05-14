Рейтинг@Mail.ru
В Сумах у мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 14.05.2026
В Сумах у мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет

В Сумах при детонации взрывоопасного предмета умер мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сумах у мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, предварительно — граната.
  • Инцидент произошел вблизи остановки общественного транспорта, мужчина погиб на месте происшествия.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взрывоопасный предмет, предварительно, граната, сдетонировала в руках у мужчины возле остановки общественного транспорта в Сумах, он скончался, сообщила полиция Сумской области.
"Предварительно установлено, что в руках неизвестного мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет, вероятно, граната. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.
В полиции уточнили, что инцидент произошел в среду вблизи остановки общественного транспорта, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Подросток в Горловке пострадал при детонации украинского боеприпаса
4 мая, 18:24
 
ПроисшествияСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала