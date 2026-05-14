В Сумах у мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взрывоопасный предмет, предварительно, граната, сдетонировала в руках у мужчины возле остановки общественного транспорта в Сумах, он скончался, сообщила полиция Сумской области.

"Предварительно установлено, что в руках неизвестного мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет, вероятно, граната. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции в Telegram-канале.