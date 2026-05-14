Рейтинг@Mail.ru
Директора певицы Линды отправили под домашний арест по делу о мошенничестве - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:27 14.05.2026 (обновлено: 21:02 14.05.2026)
Директора певицы Линды отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Суд отправил директора певицы Линды Кувшинова под домашний арест

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директора певицы Линды отправили под домашний арест на один месяц и восемь суток.
  • Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы отправил директора певицы Линды (Светлана Гейман) Михаила Кувшинова под домашний арест.
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба превышает миллион рублей.
Певица Линда - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Куда исчезла Линда: конфликт с Фадеевым, уголовное дело и арест певицы
13 мая, 13:00
«
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кувшинову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц восемь суток — до 20 июня 2026 года", — огласил решение судья.
Во вторник источник РИА Новости рассказал, что с Линдой работают следователи в рамках уголовного дела. Речь идет о незаконном переоформлении авторских прав на музыкальные произведения продюсера Максима Фадеева. По словам самой артистки, тот запрещает ей исполнять собственные композиции.
Как сообщалось, после ее задержания с обысками пришли также к владельцу музыкального лейбла "Джем", которым руководит Андрей Черкасов. В ноябре его поместили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Изначально дело было связано с правами на треки группы "Руки вверх!". Позже следствие начало проверять его причастность к махинациям с правами других артистов, включая Линду.
Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Фадеев высказался о допросе певицы Линды, с которой у него конфликт
13 мая, 11:42
 
ШоубизПроисшествияМоскваРоссияЛиндаСветлана Гейман (Линда)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала