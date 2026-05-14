Директора певицы Линды отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы отправил директора певицы Линды (Светлана Гейман) Михаила Кувшинова под домашний арест.
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба превышает миллион рублей.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кувшинову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц восемь суток — до 20 июня 2026 года", — огласил решение судья.
Во вторник источник РИА Новости рассказал, что с Линдой работают следователи в рамках уголовного дела. Речь идет о незаконном переоформлении авторских прав на музыкальные произведения продюсера Максима Фадеева. По словам самой артистки, тот запрещает ей исполнять собственные композиции.
Как сообщалось, после ее задержания с обысками пришли также к владельцу музыкального лейбла "Джем", которым руководит Андрей Черкасов. В ноябре его поместили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Изначально дело было связано с правами на треки группы "Руки вверх!". Позже следствие начало проверять его причастность к махинациям с правами других артистов, включая Линду.