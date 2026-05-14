Стармер назначил нового главу Минздрава Британии после ухода Стритинга - РИА Новости, 14.05.2026
23:21 14.05.2026
Стармер назначил Мюррея главой Минздрава Британии после ухода Стритинга

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер назначил Джеймса Мюррея новым главой министерства здравоохранения Великобритании.
  • Уэс Стритинг объявил, что ушел в отставку с поста главы Минздрава.
  • Газета Times сообщила, что Стритинг планирует бороться за пост премьер-министра.
ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил члена парламента Джеймса Мюррея новым главой министерства здравоохранения после ухода в отставку его соперника Уэса Стритинга, следует из заявления Даунинг-стрит.
"Достопочтенный Джеймс Мюррей, член парламента, назначен государственным секретарем по здравоохранению и социальной защите", - говорится в заявлении Даунинг-стрит в соцсети X.
Стритинг в четверг объявил, что уходит в отставку. Газета Times в среду сообщила, что Стритинг планирует покинуть пост, чтобы бороться за пост премьер-министра на фоне призывов к уходу Стармера.
Ранее газета Daily Mail писала, что в Лейбористской партии может разгореться борьба за власть. По данным издания, на место премьера могут претендовать Уэс Стритинг, мэр Манчестера Энди Бернхэм или бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд.
