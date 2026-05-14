Стармер прибыл на Даунинг-стрит на фоне требований его отставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Даунинг-стрит на фоне требований о его отставке.
- Министр здравоохранения Уэс Стритинг ушел в отставку, и ожидается, что его уход может запустить процедуру смены премьера.
ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Даунинг-стрит на фоне требований о его отставке, передает корреспондент РИА Новости.
Британские СМИ ранее сообщили, что некоторые министры правительства встретятся в четверг со Стармером в его резиденции на Даунинг-стрит и попросят его покинуть пост.
Ранее в четверг ушел в отставку министр здравоохранения Уэс Стритинг, который, как ожидается, может запустить процедуру смены премьера.
Стармер прибыл на машине через черный ход, не показавшись перед главным входом в резиденцию, где собрались журналисты.
На фоне ожиданий в зоне для прессы напротив резиденции премьера на Даунинг-стрит собрались не менее сотни журналистов.