МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заявления главы нацразведки США Тулси Габбард об американских биолабораториях на Украине подтверждают то, о чем на протяжении многих лет говорили в российском военном ведомстве, заявил в беседе с РИА Новости Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Информация (которую ранее публиковало МО РФ о биолабораториях на Украине - ред.), конечно, подтверждается, но они (американцы - ред.) никогда не признают свою вину и свои преступления. Они все равно найдут способ переложить вину на Байдена или еще на кого-то", - считает Родионов

Он напомнил, что еще в 2022 году заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд практически прямым текстом признала, что биолаборатории существуют, и там проводятся опыты, о которых миру лучше не знать.

"И после этого они как ни в чем не бывало продолжали говорить, что это русские все придумали, ничего такого нет. Знаете, для них (американцев - ред.) сказать сейчас одно, а на следующий день сказать полностью противоположное - абсолютно нормально. И они не будут этого стесняться", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что к появившейся в открытом доступе информации об американских биолабораториях стоит относиться с большой осторожностью. С его точки зрения, американцы, подтверждая информацию о лабораториях на Украине, пытаются "замести следы".

Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.