Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал заявления США о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 14.05.2026
Эксперт прокомментировал заявления США о биолабораториях на Украине

Родионов: слова США о биолабораториях на Украине подтверждают информацию МО РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявления главы нацразведки США Тулси Габбард об американских биолабораториях на Украине подтверждают то, о чем на протяжении многих лет говорили в российском военном ведомстве, заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заявления главы нацразведки США Тулси Габбард об американских биолабораториях на Украине подтверждают то, о чем на протяжении многих лет говорили в российском военном ведомстве, заявил в беседе с РИА Новости Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в Форт-Детрике - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
США проведут расследование в отношении своих зарубежных биолабораторий
12 мая, 12:00
"Информация (которую ранее публиковало МО РФ о биолабораториях на Украине - ред.), конечно, подтверждается, но они (американцы - ред.) никогда не признают свою вину и свои преступления. Они все равно найдут способ переложить вину на Байдена или еще на кого-то", - считает Родионов.
Он напомнил, что еще в 2022 году заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд практически прямым текстом признала, что биолаборатории существуют, и там проводятся опыты, о которых миру лучше не знать.
"И после этого они как ни в чем не бывало продолжали говорить, что это русские все придумали, ничего такого нет. Знаете, для них (американцев - ред.) сказать сейчас одно, а на следующий день сказать полностью противоположное - абсолютно нормально. И они не будут этого стесняться", - сказал политолог.
Он подчеркнул, что к появившейся в открытом доступе информации об американских биолабораториях стоит относиться с большой осторожностью. С его точки зрения, американцы, подтверждая информацию о лабораториях на Украине, пытаются "замести следы".
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла "плохим шпионским романом", "российской пропагандой" и "конспирологией".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Вывод войск". СМИ раскрыли, какой сюрприз получил Зеленский от США
Вчера, 21:08
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденТулси ГаббардДмитрий Родионов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала