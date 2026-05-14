20:26 14.05.2026 (обновлено: 20:30 14.05.2026)
В США не ответили на вопрос о переводе Мадуро в камеру с 18 заключенными

Николас Мадуро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральное бюро тюрем США отказалось подтвердить или опровергнуть данные о переводе президента Венесуэлы Николаса Мадуро в камеру с 18 задержанными.
  • Сын Николаса Мадуро заявил, что его отца перевели в общую камеру.
  • Федеральное бюро тюрем США заявило, что не обсуждает конкретные меры безопасности или условия содержания отдельных лиц по соображениям конфиденциальности и безопасности.
НЬЮ-ЙОРК, 14 мая – РИА Новости. Федеральное бюро тюрем США под предлогом безопасности отказалось подтвердить или опровергнуть РИА Новости данные о переводе президента Венесуэлы Николаса Мадуро в камеру с 18 задержанными.
Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро депутат Николас Мадуро Герра ранее заявил, что его отца перевели в общую камеру, где содержатся еще 18 человек.
"По соображениям конфиденциальности и безопасности Федеральное бюро тюрем (BOP) не обсуждает конкретные меры безопасности или условия содержания какого-либо отдельного лица", – сказали там.
В бюро отметили, что серьезно относятся к обязанности "защищать всех лиц, переданных под стражу", а также обеспечивать безопасность сотрудников исправительных учреждений и общества.
США 3 января нанесли массированный удар по столице Венесуэлы Каракасу, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американский лидер Дональд Трамп тогда сообщил, что они якобы причастны к "наркотерроризму" и представляли угрозу для других стран, а потому предстанут перед судом. Похищенные заявили о своей невиновности по вмененным американской юстицией статьям.
