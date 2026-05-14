В США не ответили на вопрос о переводе Мадуро в камеру с 18 заключенными

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая – РИА Новости. Федеральное бюро тюрем США под предлогом безопасности отказалось подтвердить или опровергнуть РИА Новости данные о переводе президента Венесуэлы Николаса Мадуро в камеру с 18 задержанными.

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро депутат Николас Мадуро Герра ранее заявил, что его отца перевели в общую камеру, где содержатся еще 18 человек.

"По соображениям конфиденциальности и безопасности Федеральное бюро тюрем (BOP) не обсуждает конкретные меры безопасности или условия содержания какого-либо отдельного лица", – сказали там.

В бюро отметили, что серьезно относятся к обязанности "защищать всех лиц, переданных под стражу", а также обеспечивать безопасность сотрудников исправительных учреждений и общества.