МИД: США и Украина не ответили на запросы о биооружии у границ России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США и Украина так и не ответили на российские запросы о разработке Киевом и Вашингтоном у границ России компонентов биологического оружия, рассказал заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Анализ осуществляющихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от границ России велась разработка компонентов биологического оружия", - сказал он в Дипломатической академии на "круглом столе" об угрозе распространения преступности и наркотиков с Украины.
"Обоснованные вопросы, официально поставленные российской стороной перед американцами и перед украинцами, так и не получили ответа и требуют решения", - подчеркнул дипломат.