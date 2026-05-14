Рейтинг@Mail.ru
МИД: США и Украина не ответили на запросы о биооружии у границ России - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 14.05.2026
МИД: США и Украина не ответили на запросы о биооружии у границ России

Любинский: США и Украина не ответили на запросы о разработке биооружия

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Украина не ответили на запросы о разработке компонентов биологического оружия у границ России, заявил заместитель главы МИД Дмитрий Любинский.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США и Украина так и не ответили на российские запросы о разработке Киевом и Вашингтоном у границ России компонентов биологического оружия, рассказал заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
«
"Анализ осуществляющихся в украинских лабораториях проектов позволяет сделать вывод, что в непосредственной близости от границ России велась разработка компонентов биологического оружия", - сказал он в Дипломатической академии на "круглом столе" об угрозе распространения преступности и наркотиков с Украины.
"Обоснованные вопросы, официально поставленные российской стороной перед американцами и перед украинцами, так и не получили ответа и требуют решения", - подчеркнул дипломат.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Медведев рассказал о доказательствах производства биооружия на Украине
9 апреля, 19:37
 
В миреРоссияУкраинаСШАДмитрий Любинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала