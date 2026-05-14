СМИ: США одобрили продажу чипов H200 десяти китайским компаниям

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Власти США одобрили продажу чипов искусственного интеллекта H200, произведенных Nvidia, десяти китайским компаниям, однако эти графические процессоры пока не отправили, сообщило агентство Власти США одобрили продажу чипов искусственного интеллекта H200, произведенных Nvidia, десяти китайским компаниям, однако эти графические процессоры пока не отправили, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

"США разрешили примерно 10 китайским компаниям закупать второй по мощности чип искусственного интеллекта Nvidia, H200, но до сих пор не было осуществлено ни одной поставки... в результате чего крупная технологическая сделка остается в подвешенном состоянии", - сообщает агентство со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что на фоне сложившейся ситуации глава Nvidia Дженсен Хуанг сопровождает американского президента Дональда Трампа в поездке в Китай

В марте агентство сообщало, что Nvidia получила одобрение китайских властей на продажу в этой стране графических процессоров H200, которые используются в работе искусственного интеллекта, и готовит адаптированную версию чипа Groq для китайского рынка.

До этого поставки сдерживались не только американскими экспортными ограничениями, но и задержками с одобрением импорта со стороны китайских регуляторов. Еще в начале весны, по данным СМИ, Nvidia приостанавливала производство чипов H200, предназначенных для китайского рынка, вследствие регуляторных барьеров с обеих сторон.