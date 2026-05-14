05:15 14.05.2026
Каждый пятый корабль ВМС США к 2031 году станет беспилотным

Беспилотный корабль-разведчик Sea Hunter. Архивное фото
  • К 2031 году почти каждый пятый корабль в составе Военно-морских сил США станет беспилотным.
  • Пентагон планирует закупить 47 беспилотных надводных кораблей и 16 сверхбольших беспилотных подводных аппаратов класса XLUUV на общую сумму 4,23 миллиарда долларов в период с 2027 по 2031 финансовые годы.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Почти каждый пятый корабль в составе Военно-морских сил США к 2031 финансовому году станет беспилотным, выяснило РИА Новости, изучив план ВМС по кораблестроению.
Согласно документу, к 2031 фингоду число беспилотных судов достигнет 83 единиц, что составит 18,4% от прогнозируемого общего состава флота в 450 кораблей, подсчитало РИА Новости. На данный момент американские ВМС располагают лишь 39 беспилотными единицами.
В период с 2027 по 2031 финансовые годы Пентагон намерен закупить 47 беспилотных надводных кораблей на сумму 3,1 миллиарда долларов. Кроме того, ведомство выделит еще 1,13 миллиарда долларов на приобретение 16 сверхбольших беспилотных подводных аппаратов класса XLUUV.
