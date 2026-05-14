"Это вообще возможно": В США раскрыли, в чем уступили России
05:12 14.05.2026 (обновлено: 05:13 14.05.2026)
"Это вообще возможно": В США раскрыли, в чем уступили России

Фриман: США уступают свои позиции в Персидском заливе России и Китаю

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. США теряют свои позиции в Персидском заливе, уступая их России и Китаю, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Вот посмотрите на Персидский залив. Думаю, саудиты и иранцы будут взаимодействовать. <…> Они будут обращаться к России и Китаю, возможно, и к Индии, чаще, чем к Соединенным Штатам, когда речь пойдет о поддержании мира, стабильности и развитии", — сказал он.
По мнению Фримана, другие страны тоже начнут принимать решения так, как им заблагорассудится.
"Я думаю, мы сейчас вступаем в мир, <…> в котором множество держав среднего уровня будут действовать по собственному усмотрению. Это будет более сложная конструкция, чем баланс сил в Европе девятнадцатого века, который, в общем-то, обеспечивал определенную стабильность и сдерживал войны почти сто лет. Я не уверен, что сегодня это вообще возможно", — отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
