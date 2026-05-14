00:24 14.05.2026
США закупят пять инновационных ледоколов для береговой охраны в Арктике

Ледокол береговой охраны США во время исследовательского рейса в Чукотском море Северного Ледовитого океана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство внутренней безопасности США объявило о заключении сделки с верфью Davie Defense на поставку пяти инновационных ледоколов для нужд береговой охраны в Арктике.
  • Поставка первого судна по контракту намечена на 2028 год, а всех пяти единиц — к февралю 2035 года.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило о заключении сделки с верфью Davie Defense на поставку пяти инновационных ледоколов для нужд береговой охраны в Арктике.
"Береговая охрана США финализировала контракт на сумму 3,5 миллиардов долларов на строительство и поставку пяти арктических патрульных ледоколов… Контракт был присужден компании Davie Defense", - говорится в пресс-релизе министерства.
Как отмечается в сообщении, это первый из трех контрактов на строительство ледоколов класса ASC (Arctic Security Cutter). Остальные два контракта будут подписаны в ближайшее время. Поставка первого судна по этому контракту намечена на 2028 год, а всех пяти единиц - к февралю 2035 года.
Американский президент Дональд Трамп в октябре заявлял, что Штаты заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные - в США.
Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении береговой охраны США есть два ледокола - Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.
