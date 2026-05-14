СК сообщил о причастности СБУ к убийству главы батальона "Арбат" в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Следствие выявило причастность неустановленных лиц из числа сотрудников СБУ и военной разведки Украины к убийству главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в Москве.

Преступление было совершено 3 февраля 2025 года в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице, где сработало взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле высотки.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. За убийством создателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна в Москве стояли неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и военной разведки Украины, сообщили РИА Новости в СК России.

"Следствием установлено, что не позднее марта 2024 года неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР минобороны Украины разработали план совершения террористического акта на территории Москвы . Целью посягательства был выбран общественный деятель Армен Саркисян , выступавший против государственного переворота на Украине , произошедшего в феврале 2014 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для совершения преступления была сформирована группа, в которую вошли Вараж Манукян, Паруйр Матевосян и другие лица. Соучастники осуществляли наблюдение за потерпевшим, изучали маршруты его передвижения и охрану, а также проводили видеосъемку.

Манукян обеспечил перевозку и хранение самодельного взрывного устройства, изготовленного на основе мины МОН-50 и других компонентов. Третьего февраля 2025 года Матевосян сообщил о приближении потерпевшего, после чего соучастник дистанционно активировал взрывное устройство.

« "В результате детонации Армен Саркисян и исполнитель преступления Паруйр Матевосян погибли на месте. Тяжкий вред здоровью причинен двум потерпевшим, еще одному — вред здоровью средней тяжести. Кроме того, значительный имущественный ущерб нанесен управляющей компании жилого комплекса", — добавили в СК России.

Утром 3 февраля 2025 года в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнили в столичном главке СК России , один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.