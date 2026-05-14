Рейтинг@Mail.ru
СК сообщил о причастности СБУ к убийству главы батальона "Арбат" в Москве - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 14.05.2026 (обновлено: 16:46 14.05.2026)
СК сообщил о причастности СБУ к убийству главы батальона "Арбат" в Москве

СК: за убийством главы батальона "Арбат" Саркисяна стояли лица из СБУ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следствие выявило причастность неустановленных лиц из числа сотрудников СБУ и военной разведки Украины к убийству главы батальона "Арбат" Армена Саркисяна в Москве.
  • Преступление было совершено 3 февраля 2025 года в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице, где сработало взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле высотки.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. За убийством создателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна в Москве стояли неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и военной разведки Украины, сообщили РИА Новости в СК России.
"Следствием установлено, что не позднее марта 2024 года неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР минобороны Украины разработали план совершения террористического акта на территории Москвы. Целью посягательства был выбран общественный деятель Армен Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года", — говорится в сообщении.
Задержание лиц, причастных к подготовке теракта - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Агент СБУ признал, что вел трансляцию с места планируемого теракта в Москве
14 апреля, 10:40
Отмечается, что для совершения преступления была сформирована группа, в которую вошли Вараж Манукян, Паруйр Матевосян и другие лица. Соучастники осуществляли наблюдение за потерпевшим, изучали маршруты его передвижения и охрану, а также проводили видеосъемку.
Манукян обеспечил перевозку и хранение самодельного взрывного устройства, изготовленного на основе мины МОН-50 и других компонентов. Третьего февраля 2025 года Матевосян сообщил о приближении потерпевшего, после чего соучастник дистанционно активировал взрывное устройство.
«

"В результате детонации Армен Саркисян и исполнитель преступления Паруйр Матевосян погибли на месте. Тяжкий вред здоровью причинен двум потерпевшим, еще одному — вред здоровью средней тяжести. Кроме того, значительный имущественный ущерб нанесен управляющей компании жилого комплекса", — добавили в СК России.

Утром 3 февраля 2025 года в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнили в столичном главке СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Силовики предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
ФСБ сорвала украинский теракт против руководства Роскомнадзора
24 апреля, 08:45
 
УкраинаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествияМоскваСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала