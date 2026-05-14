Ботаник рассказала, почему не нужно приносить домой сирень

Краткий пересказ от РИА ИИ Букет сирени в спальне может спровоцировать сильную головную боль и аритмию, а в крайних случаях привести к ухудшению зрения.

В листьях и соцветиях сирени содержится сирингин — сердечный гликозид, который вызывает указанные недомогания.

Букеты сирени рекомендуется ставить в проветриваемом помещении, например, на террасе или в гостиной у открытого окна.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Поставленный в спальне букет сирени может спровоцировать сильную головную боль и аритмию, а в крайних случаях привести к ухудшению зрения, рассказала РИА Новости заместитель директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова.

"Букеты сирени нужно ставить только в проветриваемом помещении, ни в коем случае не в спальне, так как запах сирени вызывает сильную головную боль", - отметила ботаник.

Она пояснила, что в листьях и соцветиях сирени содержится сирингин.

"Это сердечный гликозид, который вызывает и аритмию, и нарушение сна, и головную боль, а в крайних случаях даже ухудшение зрения и снижение количества тромбоцитов. Чувствительность у людей к нему разная – у некоторых бывают аллергические реакции, это тоже надо учитывать", - предупредила Хрынова.