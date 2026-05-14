В Шереметьево и Пулково 1 июня запустят посадку в самолет по биометрии - РИА Новости, 14.05.2026
11:30 14.05.2026
В Шереметьево и Пулково 1 июня запустят посадку в самолет по биометрии

Самолет в аэропорту Шереметьево
Самолет в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии начнется 1 июня в аэропортах "Шереметьево" и "Пулково".
  • Эксперимент будет проводиться с использованием государственной Единой биометрической системы.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии 1 июня начнется в российских аэропортах "Шереметьево" и "Пулково", следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет: сервис запустят до конца первого полугодия, эксперимент пройдет в 2026-2027 годах в "Пулково" и "Шереметьево" и коснется авиарейсов "Аэрофлота".
Согласно документам кабмина, "эксперимент по организации регистрации на рейс, допуска пассажиров в границы частей зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, допуск физических лиц в которые осуществляется по перевозочным документам и пропускам установленных видов, и выхода на посадку на борт гражданского воздушного судна" с использованием государственной Единой биометрической системы проведут в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года.
