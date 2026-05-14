13:05 14.05.2026 (обновлено: 13:10 14.05.2026)
ВСУ потеряли свыше 215 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли свыше 215 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки

Российский военнослужащий. Архивное фото
  • Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение.
  • Противник потерял свыше 215 военнослужащих.
  • Поражены формирования двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в нескольких районах Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 215 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Хотень, Малая Рыбица, Запселье, Бачевск и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Рясное, Волоховка и Чайковка Харьковской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 14 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраинаСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
