Многодетные семьи Тюменской области получили госнаграды

ТЮМЕНЬ, 14 мая - РИА Новости. В правительстве Тюменской области состоялось чествование многодетных семей, удостоенных ордена "Родительская слава" и медали ордена "Родительская слава" по указу президента России, а также региональных медалей "Отцовская доблесть" и "Материнская слава", сообщил губернатор Александр Моор.

"По поручению президента России вручил многодетным семьям ордена "Родительская слава" и медали ордена "Родительская слава", а также региональные медали "Отцовская доблесть" и "Материнская слава". В Тюменской области с каждым годом становится все больше семей, заслуги которых в воспитании детей отмечены знаками государственного и общественного уважения. Крепкие семьи – наше достояние и гордость!" - написал Моор в своем канале на платформе "Макс".

Ордена "Родительская слава" губернатор вручил многодетным супругам из Тюмени Надежде и Николаю Степаненко, а также Виктории и Сергею Мишагиным из Тюменского округа, в семьях которых по семь детей. Двадцать три многодетных родителя получили медали ордена "Родительская слава" и региональные награды "Отцовская доблесть" и "Материнская слава".