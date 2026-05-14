Тюменская область
 
20:47 14.05.2026
Многодетные семьи Тюменской области получили госнаграды

Семья. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 14 мая - РИА Новости. В правительстве Тюменской области состоялось чествование многодетных семей, удостоенных ордена "Родительская слава" и медали ордена "Родительская слава" по указу президента России, а также региональных медалей "Отцовская доблесть" и "Материнская слава", сообщил губернатор Александр Моор.
"По поручению президента России вручил многодетным семьям ордена "Родительская слава" и медали ордена "Родительская слава", а также региональные медали "Отцовская доблесть" и "Материнская слава". В Тюменской области с каждым годом становится все больше семей, заслуги которых в воспитании детей отмечены знаками государственного и общественного уважения. Крепкие семьи – наше достояние и гордость!" - написал Моор в своем канале на платформе "Макс".
Ордена "Родительская слава" губернатор вручил многодетным супругам из Тюмени Надежде и Николаю Степаненко, а также Виктории и Сергею Мишагиным из Тюменского округа, в семьях которых по семь детей. Двадцать три многодетных родителя получили медали ордена "Родительская слава" и региональные награды "Отцовская доблесть" и "Материнская слава".
По данным департамента соцразвития, в Тюменской области проживают более 270 тысяч семей, в них воспитываются более 400 тысяч детей, 40 тысяч из этих семей - многодетные. Орденом "Родительская слава" награждены 14 семей, 35 семей отмечены медалью ордена "Родительская слава". Первой жительницей Тюменской области, удостоенной звания "Мать-героиня", стала Мария Гамм из Исетского округа.
