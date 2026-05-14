"Сармат" на несколько лет опережает зарубежные технологии, заявил Мантуров - РИА Новости, 14.05.2026
12:17 14.05.2026 (обновлено: 13:10 14.05.2026)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ — Испытания ракетного комплекса "Сармат"
Испытания ракетного комплекса "Сармат"
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ракетный комплекс "Сармат" на несколько лет обгоняет иностранных конкурентов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Что касается технологий, которые используются <...> для достижения целей, по нашему мнению, по информации, которой мы обладаем, мы на несколько лет как минимум опережаем наших зарубежных партнеров", — ответил он на вопрос о преимуществах ракеты на Съезде машиностроителей в Национальном центре "Россия".

Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном пуске "Сармата". Межконтинентальная ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем ПВО.
Президент назвал этот комплекс самым мощным в мире. Первый полк с новейшей ракетой планируют поставить на боевое дежурство до конца года.
Вооружения, не имеющие аналогов

Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, когда Соединенные Штаты вышли из Договора по ПРО.
Путин отмечал, что с 2017-го на вооружении стоит гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", которую применяют в ходе спецоперации. Ее совершенствование, в том числе повышение точности в неядерном оснащении, продолжается.
Также почти завершились работы над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник". С прошлого года на боевом дежурстве стоит "Орешник", который можно оснастить ядерными боеголовками.
