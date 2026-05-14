Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Рябкову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин продлил до 8 июля 2027 года срок государственной службы заместителю главы МИД Сергею Рябкову.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителю главы МИД РФ Сергею Рябкову до 8 июля 2027 года, следует из распоряжения президента, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 8 июля 2027 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Рябкову Сергею Алексеевичу", - говорится в документе.
Рябков курирует департаменты, отвечающие за вопросы отношений с США, Британией, Канадой, Ирландией и странами Латинской Америки, а также за проблемы контроля над вооружениями и разоружением, следует из информации на сайте министерства.
Путин назначил нового посла в Кабо-Верде
Вчера, 10:41