Рейтинг@Mail.ru
Рубио оценил темпы роста вооруженных сил КНР - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 14.05.2026
Рубио оценил темпы роста вооруженных сил КНР

Рубио назвал темпы роста ВС Китая за последние 10 лет беспрецедентными

© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио назвал темпы роста китайских вооруженных сил за последние 10 лет беспрецедентными.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал темпы роста китайских вооруженных сил за последние 10 лет беспрецедентными.
"Темпы роста китайских вооруженных сил за последние 10 лет беспрецедентны", - сказал Рубио в интервью каналу NBC.
Президент США Дональд Трамп находится в Китае с трехдневным государственным визитом.
Это первый за девять лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого срока, Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, 14 мая 2026 года - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Си Цзиньпин призвал США и Китай работать сообща по торговым спорам
Вчера, 07:15
 
В миреКитайСШАМарко РубиоДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала