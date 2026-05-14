Рубио оценил темпы роста вооруженных сил КНР

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал темпы роста китайских вооруженных сил за последние 10 лет беспрецедентными.
Президент США Дональд Трамп находится в Китае с трехдневным государственным визитом.
Это первый за девять лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого срока, Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.