Рубио призвал пересмотреть роль США в НАТО

- Госсекретарь Марко Рубио заявил, что участие США в НАТО должно быть направлено на продвижение национальных интересов, а не только на защиту партнеров по альянсу.
- Рубио поставил под сомнение целесообразность существования НАТО, указав на нереализуемость права на размещение баз в случае реального столкновения.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Участие США в НАТО должно быть направлено на продвижение собственных национальных интересов, а не ограничиваться лишь защитой партнеров по альянсу, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Ранее, в преддверии переговоров в Пекине, президент США Дональд Трамп усомнился в помощи НАТО при потенциальном конфликте с КНР, при этом выразив надежду на то, что он никогда не случится.
Перед этим Трамп в интервью газете Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".