Обоснованность существования НАТО вызывает сомнения, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поведение некоторых союзников по НАТО ставит под вопрос цель существования альянса.
- Он назвал выступления Румынии, Болгарии и Испании ужасными.
ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Поведение некоторых американских союзников по НАТО ставит обоснованные вопросы о цели существования альянса, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
США не нуждаются в НАТО, заявил Трамп
12 мая, 21:04
Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, но ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
В конце апреля президент США объявил о возможном сокращении военного контингента в ФРГ. За два дня до этого он жестко раскритиковал канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит. Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости информацию о планах вернуть на родину из Германии пять тысяч военных в течение года-полугода.
Трамп рассказал, чему НАТО может научить США
18 апреля, 01:37