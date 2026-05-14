Обоснованность существования НАТО вызывает сомнения, заявил Рубио - РИА Новости, 14.05.2026
04:52 14.05.2026 (обновлено: 05:54 14.05.2026)
© AP Photo / Jacquelyn Martin — Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Белом доме
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поведение некоторых союзников по НАТО ставит под вопрос цель существования альянса.
  • Он назвал выступления Румынии, Болгарии и Испании ужасными.
ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Поведение некоторых американских союзников по НАТО ставит обоснованные вопросы о цели существования альянса, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Есть страны, такие как Румыния и Болгария, другие, например Испания, выступили просто ужасно. Поэтому, считаю, что возникают вполне законные вопросы к НАТО: в чем смысл существования альянса?" — сказал он каналу Fox News.
Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, но ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пообещал запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
В конце апреля президент США объявил о возможном сокращении военного контингента в ФРГ. За два дня до этого он жестко раскритиковал канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит. Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости информацию о планах вернуть на родину из Германии пять тысяч военных в течение года-полугода.
