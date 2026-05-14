Россия будет широко внедрять лучшие инновации, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2026
15:17 14.05.2026 (обновлено: 15:18 14.05.2026)
Россия будет широко внедрять лучшие инновации, заявил Путин

Путин: Россия будет широко внедрять лучшие инновации, в том числе в сфере ОПК

© РИА Новости / Максим Блинов
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия"
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия будет широко внедрять лучшие инновации, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг приехал на X съезд Союза машиностроителей России в Москве.
"Напомню, что на прошлом Петербургском международном экономическом форуме были обозначены некоторые принципы, на которых мы будем укреплять наш суверенитет в сфере обороны и безопасности. В их числе максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций", - сказал Путин на съезде.
Он отметил, что для этого нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт.
