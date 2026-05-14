Россия будет широко внедрять лучшие инновации, заявил Путин

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия будет широко внедрять лучшие инновации, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин.
"Напомню, что на прошлом Петербургском международном экономическом форуме были обозначены некоторые принципы, на которых мы будем укреплять наш суверенитет в сфере обороны и безопасности. В их числе максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций", - сказал Путин на съезде.
Он отметил, что для этого нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт.