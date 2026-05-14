В Росфинмониторинге пояснили, почему коррупционеры хранят деньги в коробках

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Преступники вынуждены хранить незаконные доходы в наличной форме, если антиотмывочная система в стране хорошо работает, и они не могут легализовать эти средства, поэтому в сюжетах о раскрытых коррупционерах появляются коробки из-под обуви с большими суммами наличных, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

"Это косвенно говорит о том, что наша антиотмывочная система работает, и преступник не смог по какой-то причине эти деньги легализовать, то есть ввести их в финансовую систему", – пояснил Негляд.