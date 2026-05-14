В Росфинмониторинге пояснили, почему коррупционеры хранят деньги в коробках - РИА Новости, 14.05.2026
04:17 14.05.2026
В Росфинмониторинге пояснили, почему коррупционеры хранят деньги в коробках

РИА Новости: коррупционеры хранят деньги в коробках из-за антиотмывочной системы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Преступники вынуждены хранить незаконные доходы в наличной форме, если антиотмывочная система в стране хорошо работает.
  • Коробки из-под обуви с наличными деньгами, фигурирующие в сюжетах о раскрытых коррупционерах, являются косвенной оценкой работы антиотмывочной системы.
  • Антиотмывочная система не позволяет преступникам легализовать деньги и ввести их в финансовую систему.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Преступники вынуждены хранить незаконные доходы в наличной форме, если антиотмывочная система в стране хорошо работает, и они не могут легализовать эти средства, поэтому в сюжетах о раскрытых коррупционерах появляются коробки из-под обуви с большими суммами наличных, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"В ряде случаев может и не доходить до отмывания, поэтому мы наблюдаем случаи, когда преступные доходы хранятся в наличной форме", - сказал Негляд, отвечая на вопрос об используемых преступниками в России инструментах отмывания денег.
Комментируя появлявшиеся в СМИ сюжеты о коробках из-под обуви с наличными деньгами, замглавы Росфинмониторинга отметил, что это является косвенной оценкой работы антиотмывочной системы.
"Это косвенно говорит о том, что наша антиотмывочная система работает, и преступник не смог по какой-то причине эти деньги легализовать, то есть ввести их в финансовую систему", – пояснил Негляд.
