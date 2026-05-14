Российские специалисты пока не вернутся на АЭС "Бушер", заявил Лихачев

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пока нет возможности вернуть российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иран, так как риски новых ударов сохраняются, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Пока прилетов никаких на "Бушер" не было и там все спокойно, но территория Ирана находится, конечно, под риском новых ударов. И в этом смысле говорить о возврате наших людей системно мы пока не имеем возможности", - добавил он.
Небо над Ираном закрыто, а дорога по стране занимает около двух суток, пояснил он. "Мы, конечно, людям сейчас рисковать не будем, да и пока сама площадка, к сожалению, не ушла из зоны риска", - подчеркнул Лихачев. Но при первой возможности строительство второго и третьего блока АЭС "Бушер" возобновится, добавил он.
