РЭЦ и институты развития помогают бизнесу ЛНР выходить на зарубежные рынки

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экспортную поддержку луганских компаний обсудили в рамках мероприятия "День ВЭБ.РФ и институтов развития в Луганской Народной Республике", информирует Российский экспортный центр.

В работе форума принял участие руководитель направления по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Сергей Агаев.

"Интеграция компаний Луганской Народной Республики в единую систему внешнеэкономической деятельности России - один из приоритетов деятельности Группы РЭЦ. В налаживании взаимодействия между РЭЦ и предпринимателями республики помогает Министерство экономического развития ЛНР", - отметил Сергей Агаев.

В ходе мероприятия ведущие российские институты развития, включая ВЭБ.РФ, Фонд развития промышленности, Агентство по технологическому развитию и Корпорацию МСП, представили предпринимателям широкий спектр мер поддержки развития бизнеса.

Сергей Агаев отметил, что налаживание бесшовной экосистемы дистанционного взаимодействия стало ключевым условием работы, учитывая отсутствие физического представительства РЭЦ в Луганске. Взаимодействие выстроено через цифровую платформу "Мой экспорт" и партнерство с региональным Центром поддержки экспорта.

Он добавил, что поддержку группы РЭЦ за последние три года получили 24 уникальных экспортера республики, а объем оказанных услуг превысил 160. Анализ востребованности сервисов показывает, что предприятия ЛНР находятся на этапе активного поиска своей ниши на новых рынках. В топ-3 наиболее популярных услуг вошли: поиск зарубежных покупателей (помощь в подборе целевых контрагентов в дружественных странах), сопровождение переговоров (экспертная поддержка на этапе согласования условий контрактов), международные консультации (получение глубокой экспертизы по специфике законодательства и технического регулирования целевых рынков).

Республика активно укрепляет имидж надежного российского производителя. На текущий момент три компании ЛНР успешно прошли добровольную сертификацию и стали участниками национальной программы "Сделано в России". Получение соответствующего сертификата дает предприятиям конкурентные преимущества: дополнительный вес при участии во Всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России", а также приоритет при размещении продукции в национальных магазинах РЭЦ на зарубежных маркетплейсах.