РЭЦ провел встречу с предпринимателями о мерах поддержки ЦПЭ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) на полях ХVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум" провел встречу с предпринимателями о мерах поддержки Центров поддержки экспорта (ЦПЭ), говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева рассказала представителям бизнеса о ключевых инструментах, предлагаемых ЦПЭ: поиск и подбор иностранного покупателя, размещение на зарубежных маркетплейсах, участие в бизнес-миссиях и международных выставках.

Кроме того, спикер подробно остановилась на новых инструментах, представленных в этом году. Речь о софинансировании размещения и хранения продукции на складах за рубежом, а также рекламных расходов на продвижение продукции субъектов МСП в случае наличия у компании сертификата "Сделано в России".

ЦПЭ также оказывают поддержку в вопросах логистики, таможенного оформления и валютного контроля.

"РЭЦ, как методолог работы ЦПЭ и господдержки экспорта МСП, отмечает, что межрегиональная кооперация становится ключевым фактором успеха в развитии экспортного потенциала российских компаний. И благодаря совместным усилиям ЦПЭ повышают качество услуг для экспортеров и создают благоприятные условия для выхода российских компаний на международные рынки", – отметила Минаева.

Центры поддержки экспорта осуществляют поддержку МСП на всех стадиях экспортной сделки. Ознакомиться с перечнем ЦПЭ можно по ссылке на сайте экспортного центра.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".