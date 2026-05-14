Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ запустил рекламную кампанию премии "Экспортер года. Сделано в России" - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 14.05.2026
РЭЦ запустил рекламную кампанию премии "Экспортер года. Сделано в России"

РЭЦ и МАЕР запустили кампанию в поддержку премии "Экспортер года"

© Фото : Пресс-служба РЭЦ"Городской экран МАЕР в Самаре"
Городской экран МАЕР в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
"Городской экран МАЕР в Самаре"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и оператор наружной рекламы МАЕР запустили федеральную кампанию в поддержку всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России", сообщил РЭЦ.
"Имиджевые материалы премии размещены на цифровых экранах в федеральных центрах и региональных столицах. Церемония награждения в этом году впервые выйдет в эфир Первого канала. Таким образом, кампания объединяет два федеральных канала коммуникации - наружную рекламу и национальное телевидение", - говорится в пресс-релизе.
В Шанхае открылись магазины Сделано в России с пекарнями - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
РЭЦ открыл в Шанхае два магазина "Сделано в России"
Вчера, 11:48
"Наша премия "Экспортер года. Сделано в России" получила поддержку крупных информационных партнеров. Один из них уже разместил имиджевые материалы на городских экранах по всей стране. Это меняет восприятие: экспорт перестает быть статистикой и становится историей конкретных компаний и людей. Именно такие партнеры помогут достойно показать реальные достижения отечественного бизнеса. Приглашаю российских экспортеров несырьевой неэнергетической продукции подать заявки на соискание премии до 31 мая включительно", - заявила директор по внешним связям и коммуникациям РЭЦ Елена Якутович.
Прием заявок на соискание премии "Экспортер года. Сделано в России" открыт до 31 мая включительно. К участию приглашаются российские компании – экспортеры несырьевой неэнергетической продукции. В этом году премия впервые включает 12 номинаций, которые охватывают сферы от тяжелой промышленности до анимации, кино, туризма, моды, высоких технологий и маркетинга.
Определение победителей и призеров пройдет в два этапа. В июле 2026 года станут известны лучшие российские экспортеры в каждом федеральном округе, а затем, в августе, из числа компаний, занявших первое место по итогу окружного конкурса, будут отобраны победители и призеры на федеральном уровне.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ), в который входят Росэксимбанк, "Эксар" и "Школа экспорта РЭЦ", является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). РЭЦ предоставляет компаниям финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На центр также возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Российский национальный павильон в Ханое - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Продажи товаров под брендом "Сделано в России" во Вьетнаме выросли на 20%
Вчера, 11:38
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала