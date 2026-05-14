РЭЦ запустил рекламную кампанию премии "Экспортер года. Сделано в России"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) и оператор наружной рекламы МАЕР запустили федеральную кампанию в поддержку всероссийской премии "Экспортер года. Сделано в России", сообщил РЭЦ.

"Имиджевые материалы премии размещены на цифровых экранах в федеральных центрах и региональных столицах. Церемония награждения в этом году впервые выйдет в эфир Первого канала. Таким образом, кампания объединяет два федеральных канала коммуникации - наружную рекламу и национальное телевидение", - говорится в пресс-релизе.

"Наша премия "Экспортер года. Сделано в России" получила поддержку крупных информационных партнеров. Один из них уже разместил имиджевые материалы на городских экранах по всей стране. Это меняет восприятие: экспорт перестает быть статистикой и становится историей конкретных компаний и людей. Именно такие партнеры помогут достойно показать реальные достижения отечественного бизнеса. Приглашаю российских экспортеров несырьевой неэнергетической продукции подать заявки на соискание премии до 31 мая включительно", - заявила директор по внешним связям и коммуникациям РЭЦ Елена Якутович.

Прием заявок на соискание премии "Экспортер года. Сделано в России" открыт до 31 мая включительно. К участию приглашаются российские компании – экспортеры несырьевой неэнергетической продукции. В этом году премия впервые включает 12 номинаций, которые охватывают сферы от тяжелой промышленности до анимации, кино, туризма, моды, высоких технологий и маркетинга.

Определение победителей и призеров пройдет в два этапа. В июле 2026 года станут известны лучшие российские экспортеры в каждом федеральном округе, а затем, в августе, из числа компаний, занявших первое место по итогу окружного конкурса, будут отобраны победители и призеры на федеральном уровне.