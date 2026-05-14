РЭЦ открыл в Шанхае два магазина "Сделано в России"
11:48 14.05.2026
РЭЦ открыл в Шанхае два магазина "Сделано в России" с собственными пекарнями

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) в апреле открыл в Шанхае два магазина с собственными пекарнями полного цикла, сообщает РЭЦ.
"Российский экспортный центр в апреле открыл в Шанхае два новых магазина под брендом "Сделано в России". Особенностью обеих торговых точек стали собственные пекарни полного цикла. В них ежедневно выпекают хлеб по традиционным российским технологиям", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.
Общее число магазинов "Сделано в России" в Китае достигло 20. Запуск нового формата привлек внимание китайских СМИ. Репортажи о работе магазинов вышли в эфире телеканалов Oriental Satellite TV и Шанхайского новостного канала. Oriental Satellite TV входит в Shanghai Media Group и вещает на аудиторию около 1,3 миллиарда человек. Ежедневная активная аудитория прямых трансляций канала превышает 52 миллиона зрителей.
В сюжетах отмечался рост спроса на товары с прозрачным происхождением и гарантированным качеством, а также высокий интерес покупателей к горячей выпечке российского производства.
"Интерес со стороны ведущих китайских СМИ подтверждает, что мы создаем работающую модель культурно-гастрономического диалога. Пекарни полного цикла в двух магазинах "Сделано в России" в Шанхае стали точками, где традиции встречаются с современными стандартами торговли. Мы видим высокий потенциал формата "живого производства" и планируем интегрировать его в новые проекты сети в КНР", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
В ближайшие месяцы сеть магазинов под национальным брендом "Сделано в России" продолжит развитие. РЭЦ планирует масштабировать формат пекарен полного цикла, расширять ассортимент и усиливать цифровое присутствие на локальных платформах.
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ), в который входят Росэксимбанк, "Эксар" и "Школа экспорта РЭЦ", является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). РЭЦ предоставляет компаниям финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На центр также возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
