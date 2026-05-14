Премия правительства РФ в области качества служит ориентиром для бизнеса

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лауреаты премии правительства РФ в области качества 2025 года были награждены в Москве - эта премия служит для отечественных компаний ориентиром и подтверждает, что их продукты соответствуют самым высоким стандартам, сообщил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) Алексей Солодов.

"В Доме правительства Российской Федерации в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов правительственной премии в области качества 2025 года. Награды вручил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. В церемонии также приняли участие руководитель Роскачества Максим Протасов, руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач, руководитель Роспатента Юрий Зубов, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, а также ведущие эксперты премии и представители Роскачества", - говорится в сообщении Роскачества.

Лауреатами премии правительства РФ в области качества 2025 года стали Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, Торговый дом "Перекресток", Приволжский окружной медицинский центр, Тольяттинский государственный университет, Зеленодольский завод имени А.М. Горького", ООО "Велфарм", Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области, ООО "Пищевые Ингредиенты. А также детский сад № 2 комбинированного вида "Капитошка", Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик, Усть-Кутский газоперерабатывающий завод.

"В этом году исполняется 30 лет с момента учреждения этой награды. За все время проведения конкурса в нем приняли участие уже более 5,5 тысяч организаций со всей страны. И мне приятно отметить, что в прошлом году мы получили рекордные 509 заявок. В числе соискателей были предприятия промышленности, торговли, сферы услуг, учреждения образования и здравоохранения. Хотел бы поблагодарить всех, кто попробовал свои силы. Ну и конечно, поздравить лауреатов и дипломантов конкурса", - отметил Мантуров.

"Премия Правительства РФ в области качества служит для отечественных компаний ориентиром и подтверждает, что их продукты соответствуют самым высоким стандартам, включая требования внешних рынков. Видя, как растет число заявок и расширяется география участников, мы убеждаемся, что системный подход становится нормой для бизнесов в нашей стране. В РЭЦ мы оцениваем это как верный признак того, что у российских экспортеров есть серьезный потенциал для успешной конкуренции за рубежом", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Премия правительства РФ в области качества - это действующий уже 30 лет уникальный лифт для системных улучшений, подчеркнул Протасов. "Это возможность для организаций пройти полноценную диагностику своих процессов, сверяясь с лучшими российскими и мировыми практиками. Мы видим главную задачу не только в выявлении лидеров, но и в создании экосистемы постоянного совершенствования, где победа становится закономерным результатом внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества, ориентированных на максимальное удовлетворение запросов потребителя и долгосрочную устойчивость бизнеса", - отметил он.

Качество невозможно измерить только внутренними стандартами компании, добавил Вольвач. Оно требует внешнего, независимого подтверждения - только тогда возникает подлинное доверие между бизнесом, государством и обществом. Лауреаты премии правительства РФ в области качества 2025 года демонстрируют готовность работать в этой логике: открытость, добросовестность и следование единым правилам игры. Именно такие компании формируют здоровую конкурентную среду, где высокое качество становится не маркетингом, а доказанным фактом, заключил он.

На протяжении многих лет премия сохраняет статус одной из наиболее авторитетных площадок в сфере качества и делового совершенства, обратил внимание руководитель Росстандарта Антон Шалаев. За это время конкурс объединил тысячи организаций из различных отраслей экономики и стал эффективным инструментом внедрения современных управленческих практик. Особенно важно, что в основе оценки участников лежат национальные стандарты, обеспечивающие прозрачность, объективность и высокий уровень экспертной оценки.

В 2025 году заявки на участие подали 509 организаций из 65 субъектов РФ. Премии правительства РФ в области качества учреждены постановлением кабмина от 12 апреля 1996 года № 423 в целях содействия внедрению эффективных методов управления качеством, стимулирования повышения качества процессов, продукции и услуг.

Премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за внедрение высокоэффективных методов менеджмента, достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, внедрение принципов клиентоцентричности и цифровые инновации.

Претендентов на звание лауреатов и дипломантов премии на основании баллов, полученных организациями по итогам диагностики качества их процессов, утверждает Совет по присуждению премий правительства РФ в области качества, в который входят руководители основных министерств и ведомств, главы крупнейших деловых объединений. Возглавляет Совет Мантуров, секретарь Совета - Протасов.