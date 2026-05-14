11:38 14.05.2026
Продажи товаров под брендом "Сделано в России" во Вьетнаме выросли на 20%

© Фото : Пресс-служба РЭЦ — Российский национальный павильон в Ханое
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Продажи товаров под брендом "Сделано в России" во Вьетнаме в апреле в месячном выражении выросли на 20%, приводит данные Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Российский экспортный центр сообщает об увеличении продаж товаров под брендом "Сделано в России" во Вьетнаме. В апреле 2026 года продажи в одной из торговых сетей, где представлены полки с товарами под национальным брендом, выросли на 20% относительно марта", - сообщает РЭЦ.
Продвижение российской продукции велось через Российский национальный павильон в Ханое. В апреле оператор павильона принял участие в двух мероприятиях. В рамках празднования традиционного фестиваля Биньда, посвященного культу национального прародителя Лак Лонг Куана, был организован стенд с российскими товарами. Посетителям представили сувениры и продукты питания от российских производителей – резидентов павильона.
Также российские экспортеры участвовали в Неделе чистых и безопасных сельхозпродуктов в Ханое, приуроченной к запуску цифровой экосистемы "Ханой Грин Фарм". На мероприятии были представлены подсолнечное масло, крупы и другие товары российского производства.
Российский национальный павильон во Вьетнаме продолжает работу по продвижению отечественной продукции на локальном рынке. РЭЦ реализует программу создания розничных магазинов и национальных павильонов "Сделано в России" за рубежом как часть инфраструктуры поддержки экспорта.
РЭЦ (Группа ВЭБ) является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) и предоставляет компаниям финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". В состав Группы РЭЦ входят "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
