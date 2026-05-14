Продажи товаров под брендом "Сделано в России" во Вьетнаме выросли на 20%

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Продажи товаров под брендом "Сделано в России" во Вьетнаме в апреле в месячном выражении выросли на 20%, приводит данные Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Российский экспортный центр сообщает об увеличении продаж товаров под брендом "Сделано в России" во Вьетнаме. В апреле 2026 года продажи в одной из торговых сетей, где представлены полки с товарами под национальным брендом, выросли на 20% относительно марта", - сообщает РЭЦ.

Продвижение российской продукции велось через Российский национальный павильон в Ханое. В апреле оператор павильона принял участие в двух мероприятиях. В рамках празднования традиционного фестиваля Биньда, посвященного культу национального прародителя Лак Лонг Куана, был организован стенд с российскими товарами. Посетителям представили сувениры и продукты питания от российских производителей – резидентов павильона.

Также российские экспортеры участвовали в Неделе чистых и безопасных сельхозпродуктов в Ханое, приуроченной к запуску цифровой экосистемы "Ханой Грин Фарм". На мероприятии были представлены подсолнечное масло, крупы и другие товары российского производства.

Российский национальный павильон во Вьетнаме продолжает работу по продвижению отечественной продукции на локальном рынке. РЭЦ реализует программу создания розничных магазинов и национальных павильонов "Сделано в России" за рубежом как часть инфраструктуры поддержки экспорта.