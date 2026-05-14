Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: многоотраслевая бизнес-миссия "Сделано в России" открылась в Индии - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 14.05.2026
РЭЦ: многоотраслевая бизнес-миссия "Сделано в России" открылась в Индии

Многоотраслевая бизнес-миссия "Сделано в России" открылась в Мумбаи

© Фото : Пресс-служба РЭЦВ Мумбаи проходит международная бизнес-миссия "Сделано в России"
В Мумбаи проходит международная бизнес-миссия Сделано в России - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
В Мумбаи проходит международная бизнес-миссия "Сделано в России"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организовал многоотраслевую бизнес-миссию в области промышленных решений и технологий устойчивого развития под национальным брендом "Сделано в России" в Мумбаи, сообщает РЭЦ.
Мероприятие открылось 13 мая на площадке Центра международной торговли и продлится два дня.
Фестиваль-ярмарка Сделано в России в Харбине в 2025 году - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Цифровое Телевидение" и РЭЦ покажут отечественные мультсериалы в Харбине
10:34
"В церемонии открытия деловой миссии приняли участие государственный министр штата Махараштра по вопросам труда Ашиш Джайсвал, генеральный консул Российской Федерации в Мумбаи Иван Фетисов и председатель Центра международной торговли Мумбаи Виджай Калантри. С видеообращением выступил торговый представитель Российской Федерации в Индии Андрей Соболев", - отмечает РЭЦ.
Мероприятие открыл руководитель представительства РЭЦ в Индии Мамед Ахмедов. Он отметил высокий потенциал развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. По его словам, объем экспорта, поддержанного Группой РЭЦ на индийском направлении, в 2025 году превысил 103,3 миллиарда рублей.
В многоотраслевой бизнес-миссии "Сделано в России" в Мумбаи участвуют 10 отечественных компаний. Они представляют решения в областях машиностроения и промышленного оборудования, цифровых и IT-решений, энергетики, сервисных технологий, транспортной инфраструктуры и железнодорожных систем, а также горнодобывающей промышленности.
Расходы по участию в мероприятии взял на себя РЭЦ. Ознакомиться с актуальным графиком международных выставок и бизнес-миссий вплоть до 2028 года, а также подать заявку на участие в них можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
Российский экспортный центр, в который входят Росэксимбанк, "Эксар" и "Школа экспорта РЭЦ", является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). РЭЦ предоставляет компаниям финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На центр также возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
РЭЦ и регионы усиливают продвижение программы "Сделано в России"
Вчера, 17:46
 
МумбаиИндияЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала