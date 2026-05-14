РЭЦ: многоотраслевая бизнес-миссия "Сделано в России" открылась в Индии

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организовал многоотраслевую бизнес-миссию в области промышленных решений и технологий устойчивого развития под национальным брендом "Сделано в России" в Мумбаи, сообщает РЭЦ.

Мероприятие открылось 13 мая на площадке Центра международной торговли и продлится два дня.

"В церемонии открытия деловой миссии приняли участие государственный министр штата Махараштра по вопросам труда Ашиш Джайсвал, генеральный консул Российской Федерации в Мумбаи Иван Фетисов и председатель Центра международной торговли Мумбаи Виджай Калантри. С видеообращением выступил торговый представитель Российской Федерации в Индии Андрей Соболев", - отмечает РЭЦ.

Мероприятие открыл руководитель представительства РЭЦ в Индии Мамед Ахмедов. Он отметил высокий потенциал развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. По его словам, объем экспорта, поддержанного Группой РЭЦ на индийском направлении, в 2025 году превысил 103,3 миллиарда рублей.

В многоотраслевой бизнес-миссии "Сделано в России" в Мумбаи участвуют 10 отечественных компаний. Они представляют решения в областях машиностроения и промышленного оборудования, цифровых и IT-решений, энергетики, сервисных технологий, транспортной инфраструктуры и железнодорожных систем, а также горнодобывающей промышленности.

Расходы по участию в мероприятии взял на себя РЭЦ.