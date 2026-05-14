Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" за прошедшую неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.
- Военнослужащие подразделений БПС при обнаружении станций и антенн ведут доразведку целей и поражают как средства связи и генераторы, так и бойцов подразделений связи ВСУ.
- Снижение возможностей управления у противника облегчает прогнозирование его дальнейших действий.
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за прошедшую неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Снейп".
«
"Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - сказал командир.
Он отметил, что военнослужащие подразделений БПС при обнаружении станций и антенн ведут доразведку целей и поражают как средства связи, генераторы от которых питается станция, так и бойцов подразделений связи ВСУ.
Командир добавил, что снижение возможностей управления у противника облегчает прогнозирование его дальнейших действий. "Снейп" отметил, что выявление и уничтожение замаскированных узлов связи обеспечивается слаженной работой разведывательных и ударных беспилотников, а координация действий ведется через штатные средства связи с возможностью объективного контроля в режиме реального времени.