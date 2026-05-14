FPV-дроны "Севера" уничтожили 15 станций связи Starlink ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за прошедшую неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Снейп".

Командир добавил, что снижение возможностей управления у противника облегчает прогнозирование его дальнейших действий. "Снейп" отметил, что выявление и уничтожение замаскированных узлов связи обеспечивается слаженной работой разведывательных и ударных беспилотников, а координация действий ведется через штатные средства связи с возможностью объективного контроля в режиме реального времени.