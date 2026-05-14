Рейтинг@Mail.ru
FPV-дроны "Севера" уничтожили 15 станций связи Starlink ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 14.05.2026
FPV-дроны "Севера" уничтожили 15 станций связи Starlink ВСУ под Харьковом

FPV-дроны за неделю уничтожили 15 станций Starlink ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" за прошедшую неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.
  • Военнослужащие подразделений БПС при обнаружении станций и антенн ведут доразведку целей и поражают как средства связи и генераторы, так и бойцов подразделений связи ВСУ.
  • Снижение возможностей управления у противника облегчает прогнозирование его дальнейших действий.
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за прошедшую неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Снейп".
«
"Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - сказал командир.
Он отметил, что военнослужащие подразделений БПС при обнаружении станций и антенн ведут доразведку целей и поражают как средства связи, генераторы от которых питается станция, так и бойцов подразделений связи ВСУ.
Командир добавил, что снижение возможностей управления у противника облегчает прогнозирование его дальнейших действий. "Снейп" отметил, что выявление и уничтожение замаскированных узлов связи обеспечивается слаженной работой разведывательных и ударных беспилотников, а координация действий ведется через штатные средства связи с возможностью объективного контроля в режиме реального времени.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Тяжелая бригада ВСУ несет потери в Купянском районе
Вчера, 21:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала