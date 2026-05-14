Глава ФМБА рассказала, сколько занимает создание вакцины от рака

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Создание персонифицированной российской вакцины от колоректального рака для пациента занимает 42 дня, еще неделя уходит на проверку качества препарата, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
"В течение 42 дней создается персонифицированная вакцина на основе генома человека и генома его опухолей, изучения его иммунной системы. После этого в течение недели проверяется на качество соответствующий препарат (отечественная вакцина от колоректального рака. — Прим. ред.)", — сказала Скворцова в интервью "Известиям".
Ранее Минздрав выдал разрешение на клиническое применение персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака "Онкопепт".