Первые пять пациентов получили вакцину от колоректального рака

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первые пять пациентов уже получили российскую вакцину от колоректального рака и находятся на лечении, всего ее ожидают 35 человек, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
Ранее Минздрав выдал разрешение на клиническое применение персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака "ОНКОПЕПТ".