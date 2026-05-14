Первые пять пациентов получили вакцину от колоректального рака - РИА Новости, 15.05.2026
13:35 14.05.2026 (обновлено: 01:04 15.05.2026)
Первые пять пациентов получили вакцину от колоректального рака

Первые 5 пациентов получили вакцину от колоректального рака

© РИА Новости / Александр Кряжев
Медработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первые пять пациентов уже получили российскую вакцину от колоректального рака и находятся на лечении, всего ее ожидают 35 человек, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
"В настоящее время у нас ожидают вакцинации (от колоректального рака - ред.) 35 пациентов. Из них первых пять уже имеют вакцину и находятся на лечении", - сказала Скворцова в интервью "Известиям".
Ранее Минздрав выдал разрешение на клиническое применение персонифицированной пептидной терапевтической онковакцины для лечения колоректального рака "ОНКОПЕПТ".
Здоровье - Общество
Россия
Вероника Скворцова
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
