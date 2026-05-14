Первые пять пациентов получили вакцину от колоректального рака

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первые пять пациентов уже получили российскую вакцину от колоректального рака и находятся на лечении, всего ее ожидают 35 человек, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.