Рейтинг@Mail.ru
Специалист рассказала, можно ли запретить сотруднику носить бороду - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 14.05.2026
Специалист рассказала, можно ли запретить сотруднику носить бороду

РИА Новости: работодатель не может запретить работнику носить бороду

© Depositphotos.com / StetsikБарбершоп
Барбершоп - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Depositphotos.com / Stetsik
Барбершоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трудовое законодательство не содержит запрета на ношение бороды работником, и работодатель не вправе устанавливать такой запрет.
  • Если рабочее место связано с вредными или опасными условиями, работник обязан применять средства индивидуальной защиты, и наличие бороды может привести к проникновению вредных веществ под маску.
  • В случае нарушения правил использования СИЗ работодатель может отстранить работника от работы и привлечь его к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Работодатель не может запретить сотруднику носить бороду, но в случае, если тот обязан использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты, его можно отстранить, а если работник отказывается выполнять обязанности должным образом, и уволить, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"Трудовое законодательство не содержит запрета на ношение бороды работником. И работодатель не вправе установить запрет на ношение бороды работником в локальных нормативных документах. Это будет ухудшать положение работника. Но есть виды работ, связанных с особыми условиями", - сказала Котлярова.
Курительная комната - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Эксперт рассказала, могут ли уволить за курение на работе
6 апреля, 04:19
По ее словам, если рабочее место сотрудника по результатам специальной оценки условий труда связано с вредными или опасными условиями, относится к особым температурным режимам, работник обязан применять средства индивидуальной защиты (СИЗ). На таком рабочем месте используются респираторы и противогазы.
"Наличие бороды у работника в таких условиях может привести к проникновению вредных веществ под маску. Но, согласно Правилам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказа Минтруда от 29.10.2021 №766н, работодатель обязан не допускать работников к выполнению работ без обеспечения СИЗ, а также в неисправных СИЗ или в СИЗ с загрязнениями, способными снизить заявленный изготовителем уровень защитных свойств", - отметила собеседница агентства.
Котлярова уточнила, что наличие у работника бороды может привести к угрозе его здоровью и серьезным последствиям для производственного процесса.
"В случае нарушения данного правила работодатель может отстранить работника от работы на основании абзаца 8 части 1 статьи 76 ТК РФ "Отстранение от работы". За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей на основании части 1 статьи 192 ТК РФ "Дисциплинарные взыскания" работодатель может привлечь его к дисциплинарной ответственности. В этом случае работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям", - отметила Котлярова.
Деловая встреча - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Эксперт рассказала, можно ли уволить за опоздания на работу
5 марта, 06:48
 
РоссияПриморский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала