Специалист рассказала, можно ли запретить сотруднику носить бороду

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Работодатель не может запретить сотруднику носить бороду, но в случае, если тот обязан использовать на рабочем месте средства индивидуальной защиты, его можно отстранить, а если работник отказывается выполнять обязанности должным образом, и уволить, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

"Трудовое законодательство не содержит запрета на ношение бороды работником. И работодатель не вправе установить запрет на ношение бороды работником в локальных нормативных документах. Это будет ухудшать положение работника. Но есть виды работ, связанных с особыми условиями", - сказала Котлярова.

По ее словам, если рабочее место сотрудника по результатам специальной оценки условий труда связано с вредными или опасными условиями, относится к особым температурным режимам, работник обязан применять средства индивидуальной защиты (СИЗ). На таком рабочем месте используются респираторы и противогазы.

"Наличие бороды у работника в таких условиях может привести к проникновению вредных веществ под маску. Но, согласно Правилам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказа Минтруда от 29.10.2021 №766н, работодатель обязан не допускать работников к выполнению работ без обеспечения СИЗ, а также в неисправных СИЗ или в СИЗ с загрязнениями, способными снизить заявленный изготовителем уровень защитных свойств", - отметила собеседница агентства.

Котлярова уточнила, что наличие у работника бороды может привести к угрозе его здоровью и серьезным последствиям для производственного процесса.