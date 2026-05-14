В Волгодонске в Ростовской области уничтожили БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волгодонске Ростовской области минувшей ночью уничтожен БПЛА.
- О пострадавших и разрушениях на земле информации не поступало.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. БПЛА уничтожен минувшей ночью в городе Волгодонск Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в городе Волгодонск", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.
