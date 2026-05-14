"Это угроза!" СМИ забили тревогу после предупреждения Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия планирует развернуть ядерную торпеду "Посейдон" на борту подводной лодки "Хабаровск".
- Подлодка "Хабаровск" сможет нести до шести торпед "Посейдон" в боковых отсеках наряду с ограниченным набором обычных торпед.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ядерная торпеда "Посейдон", которую Россия планирует развернуть на борту подлодки "Хабаровск", в корне изменит расстановку сил в подводной обороне, пишет Asia Times.
"Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон” на борту специализированной подводной лодки “Хабаровск”. Это оружие все чаще прочат на роль средства сдерживания для контроля вооружений и подводной войны. Подлодка станет одним из элементов “непобедимого” стратегического оружия президента Владимира Путина, впервые представленного в 2018 году. <…> Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника", — говорится в публикации.
Как уточняется, “Хабаровск” длиной около 135 метров сочетает в себе конструктивные элементы ПЛАРБ класса “Борей” и первого носителя “Посейдона” — подлодки “Белгород”. Считается, что новая лодка сможет нести до шести торпед “Посейдон” в боковых отсеках наряду с ограниченным набором обычных торпед, что подчеркивает его особую стратегическую роль.
Вооружения, не имеющие аналогов
Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, когда Соединенные Штаты вышли из Договора по ПРО.
Путин отмечал, что с 2017-го на вооружении стоит гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", которую применяют в ходе спецоперации. Ее совершенствование, в том числе повышение точности в неядерном оснащении, продолжается.
Также почти завершились работы над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник". С прошлого года на боевом дежурстве стоит "Орешник", который можно оснастить ядерными боеголовками.