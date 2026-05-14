Рейтинг@Mail.ru
"Это угроза!" СМИ забили тревогу после предупреждения Путина - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 14.05.2026 (обновлено: 23:15 14.05.2026)
"Это угроза!" СМИ забили тревогу после предупреждения Путина

Asia Times: Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон”

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия планирует развернуть ядерную торпеду "Посейдон" на борту подводной лодки "Хабаровск".
  • Подлодка "Хабаровск" сможет нести до шести торпед "Посейдон" в боковых отсеках наряду с ограниченным набором обычных торпед.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ядерная торпеда "Посейдон", которую Россия планирует развернуть на борту подлодки "Хабаровск", в корне изменит расстановку сил в подводной обороне, пишет Asia Times.
«
"Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон” на борту специализированной подводной лодки “Хабаровск”. Это оружие все чаще прочат на роль средства сдерживания для контроля вооружений и подводной войны. Подлодка станет одним из элементов “непобедимого” стратегического оружия президента Владимира Путина, впервые представленного в 2018 году. <…> Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Сними корону!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов
Вчера, 16:15
Как уточняется, “Хабаровск” длиной около 135 метров сочетает в себе конструктивные элементы ПЛАРБ класса “Борей” и первого носителя “Посейдона” — подлодки “Белгород”. Считается, что новая лодка сможет нести до шести торпед “Посейдон” в боковых отсеках наряду с ограниченным набором обычных торпед, что подчеркивает его особую стратегическую роль.

Вооружения, не имеющие аналогов

Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, когда Соединенные Штаты вышли из Договора по ПРО.
Путин отмечал, что с 2017-го на вооружении стоит гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", которую применяют в ходе спецоперации. Ее совершенствование, в том числе повышение точности в неядерном оснащении, продолжается.
Также почти завершились работы над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник". С прошлого года на боевом дежурстве стоит "Орешник", который можно оснастить ядерными боеголовками.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Вывод войск". СМИ раскрыли, какой сюрприз получил Зеленский от США
Вчера, 21:08
 
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала