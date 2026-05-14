Среди ветеранов СВО много талантливых людей, заявил Путин

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Среди ветеранов специальной военной операции много талантливых людей, которые нужны оборонно-промышленному комплексу России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ребята воюют, показывают себя. Нужно их поддержать. Надо искать талантливых, там много талантливых людей! Я встречаюсь с ними, поверьте мне, талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать. Искать, находить и помогать", - сказал Путин на Съезде машиностроителей России в Национальном Центре "Россия".
Люди, прошедшие спецоперацию, по его словам, обладают опытом, который помогает им быстро находить ответы на поставленные задачи. Кроме того, они хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях и знают, что нужно их товарищам на линии боевого соприкосновения.
Путин попросил правительство РФ, профильные министерства и руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких специалистов в оборонно-промышленный комплекс и другие отрасли. Президент посоветовал им расширять программы профессиональной подготовки, стажировок и трудоустройства.
