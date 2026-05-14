Путин рассказал, что часто встречается с участниками СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Съезде Союза машиностроителей, рассказал, что встречается с участниками СВО, и отметил важность их поддержки.
"Да, ребята воюют, показывают себя, нужно их поддержать. Надо искать талантливых, там много талантливых людей... Я встречаюсь с ними, поверьте мне... талантливых, современных, хорошо мыслящих", - сказал Путин.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей РФ проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
