Путин назвал участников СВО героями

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Участников специальной военной операции можно с полным основанием называть героями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с полным основанием говорим - наши герои, (ребята - ред.), прошедшие специальную военную операцию, люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи, хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях, знают, что нужно боевым товарищам", - сказал Путин.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.