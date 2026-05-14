Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность сквозной системы подготовки инженерных кадров - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 14.05.2026
Путин отметил важность сквозной системы подготовки инженерных кадров

Путин отметил важность сквозной системы подготовки инженерных кадров со школы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия"
Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил важность сквозной системы подготовки инженерных кадров, начиная со школы.
  • Президент подчеркнул, что работа по развитию системы должна продолжаться, поскольку она ориентирована на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность сквозной системы подготовки инженерных кадров, начиная со школы.
Глава государства в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России в Москве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Путин: Россия должна иметь свои ключи ко всем значимым для производствам
Вчера, 14:55
"Я знаю, что у Союза машиностроителей совместно с Миноборнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. Она охватывает все этапы становления специалистов, включая профориентацию, выявление талантов, обучение, сопровождение и прием на работу. За последние пять лет через эти программы прошли около четырех миллионов школьников, студентов, молодых инженеров", - сказал Путин в ходе выступления.
Президент подчеркнул, что работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением.
"Именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны, делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивее и эффективнее", - подчеркнул глава государства.
Юбилейный 10-ый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
Путин: Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Путин: Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию
Вчера, 14:54
 
РоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала