Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность сквозной системы подготовки инженерных кадров, начиная со школы.

Москве. Глава государства в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России

"Я знаю, что у Союза машиностроителей совместно с Миноборнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. Она охватывает все этапы становления специалистов, включая профориентацию, выявление талантов, обучение, сопровождение и прием на работу. За последние пять лет через эти программы прошли около четырех миллионов школьников, студентов, молодых инженеров", - сказал Путин в ходе выступления.

Президент подчеркнул, что работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением.

"Именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны, делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивее и эффективнее", - подчеркнул глава государства.