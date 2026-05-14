МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность сквозной системы подготовки инженерных кадров, начиная со школы.
"Я знаю, что у Союза машиностроителей совместно с Миноборнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. Она охватывает все этапы становления специалистов, включая профориентацию, выявление талантов, обучение, сопровождение и прием на работу. За последние пять лет через эти программы прошли около четырех миллионов школьников, студентов, молодых инженеров", - сказал Путин в ходе выступления.
Президент подчеркнул, что работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением.
"Именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны, делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивее и эффективнее", - подчеркнул глава государства.
Юбилейный 10-ый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.