Путин призвал не отставать от конкурентов по скорости принятия решений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Путин на X съезде Союза машиностроителей заявил о необходимости не отставать от конкурентов по скорости принятия решений и внедрения технологий.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия веками сталкивается с проблемой скорости принятия решений и внедрения технологий, отставать от конкурентов нельзя, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг приехал на X съезд Союза машиностроителей России в Москве.
«
"Еще один ключевой принцип - это повышение скорости принимаемых решений, действий, производства… Думаю, что мы веками, без всякого преувеличения, веками с этим сталкиваемся. Но нужно обращать на это особое внимание. Скорость и принятие решений и внедрение чрезвычайно важны", - сказал Путин на съезде.
Он отметил, что Россия не имеет права отставать по этим параметрам ни от партнеров, ни от конкурентов.