Российское машиностроение должно становиться крепче, заявил Путин

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российское машиностроение должно становиться крепче, устойчивее и эффективнее, заявил президент России Владимир Путин.
Как отметил глава государства, у Союза машиностроителей совместно с Минобрнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. За последние пять лет через нее прошли около 4 миллионов школьников, студентов и молодых инженеров, добавил президент.
"Эта работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением. Именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны - делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивее и эффективнее", - сказал Путин на съезде Союза машиностроителей России.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.