Путин поручил содействовать приходу ветеранов спецоперации в ОПК - РИА Новости, 14.05.2026
14:57 14.05.2026 (обновлено: 17:09 14.05.2026)
Путин поручил содействовать приходу ветеранов спецоперации в ОПК

Путин: важно содействовать приходу ветеранов СВО в отечественный ОПК

  • Президент России Владимир Путин поручил активно содействовать приходу ветеранов специальной военной операции в отечественный оборонно-промышленный комплекс.
  • Путин призвал к конкретным действиям, расширению программ профессиональной подготовки, стажировок и трудоустройства для ветеранов СВО.
  • Поручение было сделано в ходе выступления на юбилейном десятом съезде Союза машиностроителей России.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил активно содействовать приходу ветеранов специальной военной операции в отечественный оборонно-промышленный комплекс.
"Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей (ветеранов СВО - ред.) в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли. Здесь нужны конкретные действия, расширение программ профессиональной подготовки, стажировок, трудоустройства", - сказал Путин в ходе выступления на съезде Союза машиностроителей России.
Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
