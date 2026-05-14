Время от идеи до конечного продукта в ОПК должно сокращаться, заявил Путин - РИА Новости, 14.05.2026
14:56 14.05.2026 (обновлено: 15:07 14.05.2026)
Время от идеи до конечного продукта в ОПК должно сокращаться, заявил Путин

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Владимир Путин заявил, что время от идеи до конечного продукта в оборонно-промышленном комплексе должно сокращаться.
  • Он подчеркнул важность скорости принятия решений и внедрения в ОПК, отметив, что сроки должны сокращаться так же, как это происходит во многих гражданских секторах.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Время от идеи до конечного продукта в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) должно сокращаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг приехал на 10-й съезд Союза машиностроителей России в Москве.
"Скорость и принятие решения, и внедрение чрезвычайно важны. Мы не имеем права отставать по этим параметрам ни от наших партнеров, ни от конкурентов. Сроки от идеи до получения конечного готового продукта должны кардинально сокращаться, как это уже происходит во многих гражданских секторах", - сказал Путин в ходе выступления.
Юбилейный 10-ый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
